Дмитрий Головин — один из претендентов на пост лидера свердловского «Яблока» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На следующей неделе в первичных отделениях свердловского «Яблока» пройдут первые собрания, участники которых выдвинут кандидатов на пост руководителя регионального отделения партии.

Как сообщил «URA.RU» представитель партотделения, в борьбу за эту должность вступят как минимум два политика — бывший депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин и общественница Ирина Скачкова. В прошлом месяце они принимали участие в предвыборных кампаниях. Головин выдвигался на довыборах в Заксобрание по Орджоникидзевсокму округу и получил 11,5% голосов. Скачкова боролась за мандат депутата Госдумы от Серовского округа и заняла только пятое место с результатом 3,55%.

Сегодня свердловское отделение «Яблока» возглавляет юрист Дмитрий Окатьев. Выборы его преемника состоятся в середине ноября на областной партконференции.

Новый руководитель отделения скорее всего возглавит список партийных кандидатов на следующих выборах в Заксобрание и Госдуму РФ в 2021 году.