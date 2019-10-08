Девочка застряла в качели на детской площадке Фото: Вадим Рейман, 72.RU

На уличной площадке в тюменском дворе девочка застряла в качели и не смогла самостоятельно выбраться. Очевидцы происшествия вызвали спасателей, которые освободили ребенка.

Информацию об инциденте подтвердили в Тюменской Областной службе экстренного реагирования. Сообщается, что в качели застряла девочка крупного телосложения. «Прибывшие на место спасатели разобрали качели и освободили ребенка», — рассказал 72.RU начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгений Булкин. По его словам, девочка при этом не пострадала.

Как сообщает издание, это уже не первый случай, когда дети застревают в аттракционах на уличных площадках Тюмени. Минувшим летом девочка пострадала, застряв в спирали горки на детской площадке.