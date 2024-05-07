Пермяки, тюменцы и челябинцы оказались самыми разговорчивыми среди сел Урала

07 мая 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Жители деревни Урада заняли первое место, проговорив 700 тысяч минут сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители сел Пермского края, Тюменской и Челябинской областей стали лидерами по количеству минут, потраченных на телефонные разговоры. Статистику по станциям Урала в рамках проекта по устранению цифрового неравенства URA.RU предоставил сервис «Ростелеком». «Самыми говорливыми оказались жители деревни Урада Пермского края (700 тысяч минут). Не отстают от пермяков и тюменцы: жители деревни Земляная взяли серебро (480 тысяч минут). Бронзу взяли жители Калуга-Соловьевки Челябинской области (420 тысяч минут)», — сообщили URA.RU в «Ростелеком». Рейтинг по тратам интернет-трафика выглядит иначе. Лидером стала деревня Маслова Тюменской области, жители которой использовали 45 тысяч гигабайт. На втором месте — жители деревни Речелга Свердловской области (37 тысяч гигабайт), на третьем — села Торговище Пермского края (35 тысяч гигабайт). Вице-президент «Ростелекома» Иван Пичугин отметил, что с начала второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства на Урале ввели в эксплуатацию 402 базовых станции и две тысячи километров оптических линий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители сел Пермского края, Тюменской и Челябинской областей стали лидерами по количеству минут, потраченных на телефонные разговоры. Статистику по станциям Урала в рамках проекта по устранению цифрового неравенства URA.RU предоставил сервис «Ростелеком». «Самыми говорливыми оказались жители деревни Урада Пермского края (700 тысяч минут). Не отстают от пермяков и тюменцы: жители деревни Земляная взяли серебро (480 тысяч минут). Бронзу взяли жители Калуга-Соловьевки Челябинской области (420 тысяч минут)», — сообщили URA.RU в «Ростелеком». Рейтинг по тратам интернет-трафика выглядит иначе. Лидером стала деревня Маслова Тюменской области, жители которой использовали 45 тысяч гигабайт. На втором месте — жители деревни Речелга Свердловской области (37 тысяч гигабайт), на третьем — села Торговище Пермского края (35 тысяч гигабайт). Вице-президент «Ростелекома» Иван Пичугин отметил, что с начала второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства на Урале ввели в эксплуатацию 402 базовых станции и две тысячи километров оптических линий.