Пермяки, тюменцы и челябинцы оказались самыми разговорчивыми среди сел Урала

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
Жители деревни Урада заняли первое место, проговорив 700 тысяч минут сотовой связи Фото:

Жители сел Пермского края, Тюменской и Челябинской областей стали лидерами по количеству минут, потраченных на телефонные разговоры. Статистику по станциям Урала в рамках проекта по устранению цифрового неравенства URA.RU предоставил сервис «Ростелеком».

«Самыми говорливыми оказались жители деревни Урада Пермского края (700 тысяч минут). Не отстают от пермяков и тюменцы: жители деревни Земляная взяли серебро (480 тысяч минут). Бронзу взяли жители Калуга-Соловьевки Челябинской области (420 тысяч минут)», — сообщили URA.RU в «Ростелеком».

Рейтинг по тратам интернет-трафика выглядит иначе. Лидером стала деревня Маслова Тюменской области, жители которой использовали 45 тысяч гигабайт. На втором месте — жители деревни Речелга Свердловской области (37 тысяч гигабайт), на третьем — села Торговище Пермского края (35 тысяч гигабайт). Вице-президент «Ростелекома» Иван Пичугин отметил, что с начала второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства на Урале ввели в эксплуатацию 402 базовых станции и две тысячи километров оптических линий.

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Жители сел Пермского края, Тюменской и Челябинской областей стали лидерами по количеству минут, потраченных на телефонные разговоры. Статистику по станциям Урала в рамках проекта по устранению цифрового неравенства URA.RU предоставил сервис «Ростелеком». «Самыми говорливыми оказались жители деревни Урада Пермского края (700 тысяч минут). Не отстают от пермяков и тюменцы: жители деревни Земляная взяли серебро (480 тысяч минут). Бронзу взяли жители Калуга-Соловьевки Челябинской области (420 тысяч минут)», — сообщили URA.RU в «Ростелеком». Рейтинг по тратам интернет-трафика выглядит иначе. Лидером стала деревня Маслова Тюменской области, жители которой использовали 45 тысяч гигабайт. На втором месте — жители деревни Речелга Свердловской области (37 тысяч гигабайт), на третьем — села Торговище Пермского края (35 тысяч гигабайт). Вице-президент «Ростелекома» Иван Пичугин отметил, что с начала второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства на Урале ввели в эксплуатацию 402 базовых станции и две тысячи километров оптических линий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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