Ан-12 оттащили со взлетной полосы и аэропорт заработал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости четверга, 10 октября:

Военно-транспортный самолет совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. У Ан-12 не сработали шасси, поэтому борт был вынужден садиться прямо «на брюхо». Из-за этого работа аэропорта была остановлена: самолеты, которые направлялись в Екатеринбург, разворачивали в другие города. Летчик-герой России похвалил пилотов, севших без шасси, но возраст Ан-12 он не одобрил.

Банковские мошенники освоили новый метод воровства средств со счетов россиян. Об этом граждан предупредил Центробанк. Их служба безопасности уже заблокировала более четырех тысяч подозрительных операций.

Минтруд и Минздрав РФ хотят с помощью мигрантов решить дефицит врачей в стране. Отечественные медики лишь на четыре процента могут закрыть потребность России в специалистах. При этом по соотношению мигрантов к жителям страны РФ на третьем месте в мире: каждый двенадцатый житель России — приезжий.

Власти предложили штрафовать родителей курящих детей. Если несовершеннолетнего поймают за сигаретой, то отца с матерью могут наказать вплоть до ареста.

В Челябинской области молодые металлурги и горняки создали петицию с просьбой восстановить крепостное право. Для этого они сняли целое видео. В нем они предлагают скинутся «трудовым рублем» на подтяжки для тяжелых от денег штанов чиновников.

Тюменский учитель ОБЖ избил и обматерил учеников на уроке. Он истерично кричал на детей, толкал их и запугивал. Все это один из школьников снял на видео. Педагога уволили, но ученики школы встали на его защиту и во всем обвинили класс, на который кричал мужчина. Также за учителя заступился Геннадий Онищенко.