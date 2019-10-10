Названа доля мигрантов в России

По соотношению мигрантов к жителям страны Россия на третьем месте в мире Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В России доля мигрантов к общему числу жителей страны составляет около 8%. Среди мировых стран РФ занимает третью строчку по этому показателю.

Об этом журналистам сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. Всего, по словам эксперта, в России более 12 миллионов мигрантов. Столько же, как подсчитали в ООН и Всемирном банке, в Германии. Обе страны делят третье место по числу мигрантов. «Лидируют с огромным отрывом США — более 50 миллионов человек, затем Саудовская Аравия — более 37 миллионов», — приводит РИА «Новости» слова Егоровой.

Однако по данному показателю сложно сделать вывод, много или мало мигрантов в РФ. Егорова отметила, что по процентному соотношению Россия сильно отстает от лидеров: 8% против 88% у ОАЭ, 75% у Кувейта и 48% у Бахрейна.

Ранее Минэкономразвития сделало прогноз о том, что рост численности населения в России в 2020—2023 годах будет происходить только за счет мигрантов, передает «Национальная служба новостей». В 2019 году, как прогнозирует Росстат, РФ примет почти вдвое больше мигрантов, чем в прошлом году.