«У олигархов уже карманы рвутся, не вмещая деньги», — считают авторы флешмоба. Фото: depositphotos.com

В Челябинской области молодые металлурги и горняки создали петицию с просьбой восстановить крепостное право и прорекламировали ее видеороликом. Цель — привлечь внимание к тяжелому положению людей рабочих профессий, пояснили «URA.RU» авторы флешмоба.

Герои ролика выражают сочувствие работодателям, которые вынуждены «прикладывать титанические усилия, чтобы простому люду жилось хорошо», получая взамен жалобы, проверки и протесты профсоюзов. «Наш барин только о нас и думает! И чего он только для нас не делает — и путевку в детский лагерь платно выделит, и зарплату за три года на два процента проиндексирует. А что же мы для родного барина — да ничего!» — сокрушаются герои ролика. И предлагают в рамках «шага навстречу» работать по ночам в супермаркете, не ходить в декретный отпуск и отдавать часть зарплаты.

«Ремни от Gucci не могут уже удержать спадающие от тяжести денег штаны от Brioni. Так давайте же поможем нашим олигархам и скинемся нашим „трудовым рублем“ им на подтяжки! Так сказать, для поддержки штанов!» — призывают авторы флешмоба. По словам одного из участников, акция — личная инициатива группы членов Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).

«В съемках приняли участие работники предприятий Южного Урала, мужчины и женщины. Этим — как и петицией — мы хотим докричаться и показать, в каком тяжелом положении находятся рабочие, особенно в небольших и моногородах. Где с зарплатой в 12 тыс. рублей невозможно жить и нельзя оттуда уехать», — пояснил «URA.RU» один из авторов видео.