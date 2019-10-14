Бывший челябинский вице-губернатор возобновил попытки выйти из колонии

Николай Сандаков ждет от суда решения своей судьбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

В Копейском городском суде 14 октября возобновляется рассмотрение ходатайства осужденного за взятки бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова о замене ему наказания с отбывания в колонии на не связанное с лишением свободы. Это следует из базы данных суда.

Защита Сандакова добивается, чтобы оставшуюся половину срока заменили, к примеру, на исправительные работы. Рассматривать ходатайство начали 28 августа. Однако заседание перенесли из-за отсутствия информации, приступил ли экс-чиновник к погашению судебного штрафа и есть ли работодатель, который готов его трудоустроить и платить зарплату.

Следующая пауза возникла из-за позиции прокуратуры. Надзорное ведомство заинтересовал вопрос, почему не реализуется арестованное имущество Сандакова.

Сандаков отвечал за внутреннюю политику Челябинской области при двух губернаторах — Михаиле Юревиче и Борисе Дубровском. В марте 2015 года он был задержан в аэропорту сотрудниками ФСБ. Вице-губернатора арестовали и предъявили обвинения в мошенничестве, взломе электронной почты и крупном взяточничестве. Осенью 2018 года суд отправил его на 5,5 года в колонию строгого режима и приговорил к выплате штрафа в семь миллионов рублей.