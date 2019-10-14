СМИ узнали у однокурсника министра Лаврова, каким он был в студенчестве

Сергей Лавров изучал три языка и увлекался будущей профессией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однокурсник министра иностранных дел Сергея Лаврова, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов рассказал журналистам, каким глава МИД был в студенческие годы.

В беседе с журналистами Торкунов назвал Лаврова «великим коммуникатором», к которого никогда «не менялся вектор». «Он был культоргом института: организовывал и выезды агитбригад, и сам всегда активно участвовал в их работе, по-моему, четыре раза был в стройотрядах», — приводит газета «Известия» слова ректора.

По его словам, Лавров отличался лидерскими задатками, был погружен в свою будущую профессию, хорошо учился в университете и изучал три языка. «Потом его карьера шла очень стремительно, хотя он прошел все ступени», — заключил собеседник издания. По данным из открытых источников, глава МИД учился на восточном отделении. Владеет английским, изучал сингальский, дивехи и французский языки.