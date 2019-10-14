Челябинский экс-мэр, уволенный губернатором, хочет продолжить карьеру в Крыму

Вячеслав Жилин решил перебраться в Крым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин, ушедший в отставку по требованию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, собирается принять участие в конкурсах на посты глав городов Республики Крым. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

18 сентября, как пишет на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, главы администраций всех муниципалитетов республики подали в отставку. «Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах», — заявил Аксенов. Советы депутатов объявили конкурсы на посты сити-менеджеров.

«Жилин хочет подать документы на посты глав администрации Керчи, Феодосии и еще одного города в Крыму, — пояснил источник. — Рассчитывает на Керчь, город-побратим Златоуста. Братские отношения установлены в 2015 году, еще при Жилине. В Крыму сильна армянская диаспора, на чью поддержку Жилин рассчитывает».

Сити-менеджер Керчи Сергей Баруздин, как сообщается на официальном сайте горсовета, ушел в отставку 3 октября. Документы на конкурс, который состоится 29 октября, принимаются с 7 по 21 октября. Ранее Жилин заявил «URA.RU», что едет в Крым с семьей отдыхать, где будет отмечать свое 50-летие. Получить комментарий экс-мэра Златоуста не удалось, его телефон не отвечает.

Жилин подал в отставку с поста мэра Златоуста 2 сентября, По итогам проверки Контрольно-счетной палаты региона возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. Прокуратура настаивает на возбуждении еще трех дел.