Экс-мэр Златоуста во время претензий силовиков покинул

Вячеслав Жилин отмечает юбилей в Крыму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин, который наряду с другими чиновниками администрации города может стать фигурантом уголовного дела, улетел в Крым. Бывший чиновник заявил корреспонденту «URA.RU», что не собирается скрываться от силовиков — он уехал, чтобы отдохнуть и отметить с семьей 50-летие.

«Не понимаю, откуда берутся какие-то подозрения. Я вылетел в Крым отдохнуть, отметить юбилей с семьей. Здесь прекрасная погода. Отдохнем, и вернусь в Златоуст. Скрываться не собираюсь, я работал честно», — сказал Жилин.

Прокуратура на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области направила в следственный комитет документы для возбуждения трех уголовных дел в отношении чиновников Златоуста. Пока возбуждено одно — о нарушениях при расходовании субсидий на строительство биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой. Жилин утверждает, что виновником является министр спорта области Леонид Одер. Последний перекладывает ответственность на экс-мэра.

Жилин подал в отставку 2 сентября. К тому моменту к нему скопилась масса претензий. Губернатор Алексей Текслер даже собирался организовать в единый день голосования опрос о доверии горожан мэру.