Помощник депутата Госдумы обвинила свердловскую полицию в бойкоте указа президента

Указ об упрощенной форме получения гражданства распространяется не на всех украинцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Помощник депутата Госдумы, спецпредставителя думы по вопросам миграции Константина Затулина, руководитель Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева заявила о том, что свердловский областной полицейский главк стопорит их работу. Даже на запросы перестали отвечать.

«В управлении по делам миграции ГУ МВД области просто перестали отвечать на мои запросы. Президент Путин говорит о том, что необходимо мигрантам с Украины предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке. В свердловской же полиции, наоборот, стараются избавиться от этих людей», — заявила «URA.RU» Людмила Лукашева.

Речь идет о группе граждан из разных, в том числе западных областей Украины, которые уже несколько лет живут в Екатеринбурге, имеют вид на жительство, жилье и работу. «Им назначили такую меру как „запрет на въезд и выезд“. Гражданство им не дают, один ранее поехал по делам на Украину, теперь его не пускают обратно», — добавила Лукашева.

«Как пояснили в руководстве подразделения по вопросам миграции, упреки помощника депутата необоснованны. С начала 2019 года от нее получено 12 запросов. На 10 уже дан ответ, по двум получит в самом скором времени. Что касается граждан Украины, то в соответствии с указом президента гражданство в упрощенной форме предоставляется лишь жителям Донецкой и Луганской областей, а не всем гражданам страны», — прокомментировал «URA.RU» ситуацию Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.