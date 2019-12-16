Российские города вступили в борьбу за почетное звание

Одним из первых заявку решил подать Нижний Новгород Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Нижний Новгород стал одним из первый городов, претендующих на присвоение звания «Город трудовой доблести», как и ранее прогнозировало «URA.RU». Об намерении участвовать в конкурсе на полученные почетного звания заявил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, к нему постоянно подходят с вопросом, будет ли городу присвоено звание, подчеркивающее его заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны. Как уточняет Никитин, этим интересуются ветераны, руководство предприятий и простые горожане. «Мы в максимально сжатые сроки планируем направить нашу заявку в оргкомитет „Победа“ [на присвоение звания „Город трудовой доблести“]», — цитирует Никитина ТАСС.

Как считает глава региона, Нижний Новгород соответствует критериям законопроекта, который 14 декабря был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно нему в России появится почетное звание «Город трудовой доблести». Предполагается, что его будут присваивать городам, жители которых принесли победу СССР в Великой Отечественной войне за счет бесперебойного производства военной техники и гражданской продукции на промышленных предприятиях, пишет агентство Nation News.

О желании получить такое звание, на данный момент, высказались не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах: Самаре, Саратове, Магадане, Челябинске и Магнитогорске. Как ранее «URA.RU» сообщал источник в администрации президента, звание будут присваивать лишь пяти городам в год, что усилит конкуренцию как среди городов, так и среди всех восьми федеральных округов.

Как и прогнозировало «URA.RU», Нижний Новгород одним из первых заявил о готовности получить почетное звание. По данным источников агентства, с данной инициативой также должна выступить и Чита. Как и писало агентство, конкуренция между городами будет значительной, как и в случае с конкурсом на донаименование аэропортов в честь великих россиян, который вызвал большой ажиотаж у жителей России в прошлом году.