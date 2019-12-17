В Минфине предложили новые льготы для нефтяников в Югре

В Минфине предложили правительству полностью профинансировать налоговые льготы для Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
«Минфин предлагает правительству новую схему предоставления налогового вычета по НДПИ [налог на добычу полезных ископаемых] для Приобского месторождения, разные части которого разрабатывают „Роснефть“ и „Газпром нефть“», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
По словам политика, ведомство согласно отказаться от введения НДПИ на попутный нефтяной газ по цене 385 рублей за тысячу кубометров нефти, что станет компенсацией выпадающих доходов. Однако при этом Минфин предлагает ограничить действие налогового вычета. «Если цена нефти опустится ниже базовой, вычет предоставляться не будет», — уточнил Сазонов.
«Газпромнефть», напомним, работает на южной части Приобского месторождения, «Роснефть» — на северной. Территория относится к Ханты-Мансийскому автономному округу.