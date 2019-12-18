Певицу из Ингушетии затравили за песню про Кадырова

Певица из Ингушетии Айна Гетагазова подала заявление в полицию на местную активистку Айзу Халухаеву из-за критики в свой адрес за исполнение песни про главу Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас делом занимается полиция.
Композиция заслуженной артистки Ингушетии и народной артистки Чечни Айны Гетагазовой представляет собой восхваление чеченского лидера, пишет «Кавказ.Реалии». В частности в песне Гетагазова шлет Кадырову «салам» из Ингушетии. Однако соотечественники артистки посчитали, что у певицы нет права говорить за всю республику, и заявили, что Гетагазова «продалась за мерседес».
Активистка Айза Халухаева решила обратиться к семье певицы лично. «Я ей [матери Гетагазовой, по совместительству — директору певицы] объяснила, что она не имела права произносить приветствие от всего ингушского народа», — сказала Халухаева. Позже, по версии активистки, с ней связалась сама певица, которая стала оскорблять ее и угрожать ее семье расправой со стороны кадыровцев.
Спустя некоторое время Айна Гетагазова подала в полицию заявление на Халухаеву с описанием угроз активистки в адрес своей матери. Полиция начала проверку. По данным издания, сейчас активистка планирует написать встречное заявление по факту клеветы в свой адрес и угроз расправой своей семье.