Свердловские власти пересмотрят бюджет после слов Путина о метро в Екатеринбурге

Строительство второй ветки метро Екатеринбурга предусмотрят в бюджете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бюджет Свердловской области может быть пересмотрен после слов президента РФ Владимира Путина о возможном строительстве второй ветке метро в Екатеринбурге. Об этом сказал замгубернатора Сергей Бидонько на совещании с главами свердловских городов.

«Мы вчера услышали самые главные слова: наш президент сказал, что самостоятельно, без помощи федерального центра, регионы развивать метро не могут. Понятно, что сегодня на бюджете это не отразится, но, возможно, в течение года будут какие-то изменения», — отметил заместитель губернатора. Бидонько допустил, что после слов Путина решения по екатеринбургскому метрополитену будут приниматься быстрее.

Вопрос о строительстве новой линии метро Екатеринбурга прозвучал на большой пресс-конференции президента, прошедшей 19 декабря. Путин пообещал, что проработает этот вопрос с региональными властями. На слова главы государства отреагировал губернатор Евгений Куйвашев, написавший в соцсетях, что готов сотрудничать с Москвой по строительству метрополитена.