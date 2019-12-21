20 декабря 2019

Россиян предупредили о температурных аномалиях в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима, причал, сосули, сосульки, капель, весна
В российские регионы придет теплая погодаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В начале следующей недели южный циклон принесет в Россию теплый воздух из восточного средиземноморья. Из-за этого в некоторых регионах страны ожидается аномальная плюсовая температура, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник в центральных областях России ночью воздух прогреется до +5 градусов, а днем — до +8, что превышает декабрьскую норму на десять градусов. Во вторник синоптики также ожидают теплую погоду: +2-7 градусов. Затем, по прогнозам, вновь немного похолодает, и воздух остынет до +2 градусов. Вместе с этим ожидаются слабые дожди.

По словам Паршиной, подобная ситуация наблюдалась в 2017 году, когда в конце декабря была плюсовая температура, пишет «Российская газета». В Москве в том году снег выпал только 5 января.

Сейчас в столице тоже нет снега. По прогнозам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая ситуация продлится минимум до середины следующей недели, передает RT. В ближайшие дни в городе продержится температура +6 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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