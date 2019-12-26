Психологи выяснили, почему россияне идут в криминал

Склонность к совершению преступлений зависит от соотношения проагрессивных и антиагрессивных факторов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Противоправные поступки чаще совершают россияне, страдающие от расстройства личности или органического психического расстройства. К такому выводу пришли ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

«Исследование показало, что у правонарушителей с расстройством личности преобладают проагрессивные факторы при недостаточной сформированности факторов подавления агрессии», — приводит слова заведующего кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической психологии МГППУ Фарита Сафуанова РИА «Новости». У обвиняемых с органическим психическим расстройством также замечено неумение подавлять агрессию. У психически здоровых обвиняемых соотношение про- и антиагрессивных факторов говорит о том, что преступления были запланированы и сделаны осознанно.

Ученые отмечают, что при исследовании агрессии поведение рассматривается как взаимодействие факторов личностных (про- и антиагрессивных) и ситуативных. Проагрессивными факторами являются демонстративность, возбудимость, незрелость, высокая самооценка и эгоцентризм. К антиагрессивным относятся склонность к социально одобряемому поведению, тревожность, контроль желаний, страх наказания, чувство вины и способность к эмпатии.

Согласно исследованию, люди с расстройством личности проявляют криминальную агрессию не только из-за личностной предрасположенности, но и из-за внешних ситуативных факторов. Для личности обвиняемых с органическим психическим расстройством агрессия не характерна. В их случаях правонарушения были вызваны ситуацией.

Расстройство личности является патологией характера и представляет собой заострение некоторых личностных черт до уровня психопатии. Такое отклонение влечет за собой частичную или полную утрату человеком способности приспосабливаться к условиям в обществе. Органическое психическое расстройство в свою очередь характеризуются нарушениями функций центральной нервной системы или повреждением мозга.