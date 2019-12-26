СМИ раскрыли, кому принадлежит самый дорогой дом в России. ФОТО

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В самом дорогом доме России — все самое шикарноеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дом бизнесмена и основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира признан самым дорогим особняком в России. Стоимость здания, расположенного на Рублевке, составляет около 12 млрд рублей.

Общая площадь дома составляет семь тысяч квадратных метров, здание состоит из трех этажей и цоколя, оформлено в классических и европейских стилях. «Все есть на цокольном этаже: там и винный погреб, и кинозал, и боулинг, и гольф-тренажер, и караоке», — пишет издание Mash. Там же построен собственный спа-салон в восточном стиле, кальянная с шелком на стенах и бассейн.

Разработка проекта дома длилась на протяжении года, стройка была начата еще десять лет назад и завершилась лишь недавно. Уточняется, что дом отделан самыми дорогими материалами: обои от эксклюзивного дизайнерского английского бренда по десять тысяч рублей за метр, все люстры в доме из хрусталя, а стены — из красного дерева.

Фото: mash.ru
Фото: mash.ru
Фото: mash.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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