Программа капремонтов в Свердловской области урезана на полтора миллиарда рублей

Объем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в Свердловской области в 2020 году уменьшен по сравнению с ранее запланированным на 1 миллиард 493 миллиона рублей (на 17,1%). Соответствующее постановление правительства опубликовано на региональном портале правовой информации.
Число попадающих под ремонт домов изменилось при этом незначительно. В предыдущей редакции программы речь шла о 1292 жилых зданиях общей площадью 2,685 миллиона квадратных метров. Обновленная версия документа предусматривает ремонт 1 206 домов площадью 2,611 миллиона квадратных метров.
Как пояснил «URA.RU» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, из программы в большинстве случаев были исключены попадающие под снос ветхие и аварийные дома. Снижение объема финансирования руководитель ведомства объясняет двумя причинами. Во-первых, из-за снижения темпов инфляции снизились запланированные расходы на оплату материалов и работ. Во-вторых, фонд частично выплачивает расходы, ранее понесенные на покупку новых лифтов. В 2018—2020 годах они составят 1,704 млрд рублей.
Николай Смирнов заверил, что урезание финансирования программы не отразится на объеме и качестве проводимых во многоквартирных домах ремонтов.