Недовольство США запуском поездов в Крым назвали элементарной завистью

В Крыму заявили, что американцы завидуют из-за начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту между Россией и полуостровом. Слова стали реакцией на заявление дипломатов США, обнививших РФ в «неуважении суверенитета Украины».
«Это [запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту] объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — заявил РИА «Новости» глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпреде республики Крым Александр Молохов. Он отметил, что реакция США была ожидаема.
Молохов считает открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту огромным событием для страны, добавляет Nation News. Он признался, что собирается встретить Новый год в поезде Москва-Симферополь.
Ранее в Twitter украинское посольство США оставило сообщение, в котором заявляется, что Россия «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
Первый состав, проехавший по Крымскому мосту, прибыл в Симферополь накануне, 26 декабря. Сообщается, что теперь поезда между двумя столицами России — Москвой и Санкт-Петербургом — и Крымом будут курсировать ежедневно.