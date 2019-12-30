В России изменился Жилищный кодекс

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс. Поправки будут регулировать расселение жильцов аварийных домов.
«Теперь субъекты России смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам», — сказано в тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, деньги фонда можно будет отдавать и на возмещение застройщикам, которые реализуют проекты развития застроенных территорий. Также до 25% средств можно будет использовать для переселения жильцов из аварийных домов.
Законопроект был принят Госдумой 18 декабря, Совет Федерации поддержал его 23 декабря.