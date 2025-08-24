Трамп напомнил Зеленскому о переговорах, поздравляя Украину с Днем независимости

Дональд Трамп написал Зеленскому письмо
Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. В письме американский лидер напомнил, что Вашингтон поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров.

«Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, долгосрочному миру», — написал Трамп. Сам текст письма опубликовал Зеленский у себя в соцсети X. 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла о намерении США обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности Украины. А черновой проект гарантий может быть представлен уже на следующей неделе. Россия также согласилась проявить гибкость по ряду вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. 

