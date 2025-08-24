Маленькую девочку с ножом в голове привели на операцию в Китае

В Китае трехлетняя девочка попала в больницу с ножом, застрявшим в области головы, сообщает South China Morning Post. Инцидент произошел 15 августа и попал на видео: на кадрах видно, как ребенок спокойно заходит в приемное отделение с матерью, а часть лезвия длиной около 15 сантиметров остается снаружи.
«Если бы мать девочки неосторожно вытащила нож, риск был бы огромным. Правильным решением было немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью», — сказал врач. По его словам, нож не причинил смертельного вреда благодаря мягкости черепа ребенка.
По версии мамы ребенка, нож случайно попал в голову девочки, когда она меняла постельное белье и взмахнула простыней. Однако врач рассказал изданию, что мама призналась, что хотела «напугать» свою дочь во время истерики и случайно ударила ее ножом по голове. Тем не менее, полиция не подтвердила преступный умысел матери и признала произошедшее несчастным случаем.
