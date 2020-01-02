На Урале в ДТП погибли два человека

Виновник аварии не смог справиться с управлением
На трассе Пермь — Екатеринбург в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. «Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной Toyota Land Cruiser», — сообщили ТАСС в УГИБДД.
В результате столкновения водитель и пассажир Volvo скончались на месте. О состоянии людей, находившихся в автомобиле Toyota, не сообщается.