01 января 2020

На Урале в ДТП погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Виновник аварии не смог справиться с управлениемФото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе Пермь — Екатеринбург в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. «Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной Toyota Land Cruiser», — сообщили ТАСС в УГИБДД.

В результате столкновения водитель и пассажир Volvo скончались на месте. О состоянии людей, находившихся в автомобиле Toyota, не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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