Экономист рассказала, кто зарабатывает на россиянах в длинные новогодние каникулы

Новогодние каникулы для россиян продлятся с 1 по 8 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Длинные новогодние каникулы выгодны для торгового и транспортного секторов экономики, а также сферы развлекательных услуг. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделилась профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.

«Экономически выигрывает сектор торговых, развлекательных услуг и транспорт», — высказалась она. При этом, по словам экономиста и социолога, в длинные каникулы финансово бьют по россиянам. Дехтярь добавила, что праздники плохо влияют на производство. Длинные выходные «расхолаживают» работников, и они долго после них не могут прийти в себя.

В 2019 году 31 декабря было рабочим днем, согласно производственному календарю. Однако власти некоторых российских регионов объявили последний день года выходным. Новогодние каникулы для граждан продлятся с 1 по 8 января. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила за то, чтобы сделать этот день выходным в 2020 году. А глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против этого, передает агентство Nation News. По его словам, нужно сдвигать Россию стоит в сторону экономического роста, а «не в сторону каникул».