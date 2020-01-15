Шойгу может получить новое почетное звание

Министр обороны России Сергей Шойгу может получить звание «Почетный гражданин Московской области». Соответствующий вопрос рассмотрят депутаты Мособлдумы, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«В повестку 104-го заседания областного парламента внесен вопрос о рассмотрении ходатайства о присвоении почетного звания „Почетный гражданин Московской области“ Сергею Шойгу», — цитирует издание спикера думы Игоря Брынцалова. По его словам, Шойгу внес огромный вклад в развитие региона.
Шойгу — российский военный и государственный деятель. Свою карьеру госслужащий начал еще в 1991 году с должности председателя Государственного комитета РСФСР по делам гражданской обороны, в 1994 году Шойгу стал главой МЧС России, в 2012 — губернатором Московской области. В настоящее время он является министром обороны РФ.