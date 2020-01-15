Шойгу может получить новое почетное звание

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург
Мособлдума решила отблагодарить Сергея Шойгу за вклад в развитие Московской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу может получить звание «Почетный гражданин Московской области». Соответствующий вопрос рассмотрят депутаты Мособлдумы, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

«В повестку 104-го заседания областного парламента внесен вопрос о рассмотрении ходатайства о присвоении почетного звания „Почетный гражданин Московской области“ Сергею Шойгу», — цитирует издание спикера думы Игоря Брынцалова. По его словам, Шойгу внес огромный вклад в развитие региона.

Шойгу — российский военный и государственный деятель. Свою карьеру госслужащий начал еще в 1991 году с должности председателя Государственного комитета РСФСР по делам гражданской обороны, в 1994 году Шойгу стал главой МЧС России, в 2012 — губернатором Московской области. В настоящее время он является министром обороны РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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