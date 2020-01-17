Свердловский истеблишмент готовится к досрочным выборам

Возможность досрочных выборов в Госдуму обсуждается на совещаниях в резиденции губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После послания президента РФ Федеральному Собранию в резиденции губернатора Свердловской области обсуждаются электоральные сценарии на 2020 год. В частности, на совещаниях с участием представителей команды губернатора поднимается вопрос о начале подготовки к досрочным выборам в Госдуму, сообщили источники «URA.RU» в региональных структурах власти.

Эта тема обсуждалась накануне во время совещания в резиденции главы региона, рассказал «URA.RU» один из участников встречи. «Говорилось, что могут пройти досрочные выборы в Госдуму, и, что называется, нужно быть на низком старте. Теперь ждем, какие установки будут даны на федеральном уровне», — поделился собеседник агентства. Еще один участник встречи подтвердил вероятность внеочередных выборов в парламент.

«Действительно такие обсуждения [в резиденции] ведутся, основания [для разговоров] идут из Москвы», — сказал высокопоставленный чиновник. При этом он отметил, что не верит в возможность досрочного голосования. «Если переносить выборы, то не совсем понятно, на каком основании. Если только созыв проголосует за самороспуск… Также нужно учитывать электоральные риски и потенциальную активность внесистемной оппозиции», — отметил источник.

На момент публикации получить комментарий вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько не удалось.

Как писало «URA.RU», ранее президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. В частности, его инициатива предполагает расширение полномочий Госдумы, которая, если изменения в основной закон страны будут утверждены, будет утверждать главу правительства РФ, его заместителей, а также федеральных министров. После этого в СМИ появилась информация о вероятности досрочных выборов в парламент.