Медведев не увидел ничего необычного в отставке своего правительства

Дмитрий Медведев отметил, что отставка правительства — обычная практика во всем мире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Бывший глава правительства Дмитрий Медведев считает, что к отставке правительства нужно относиться «абсолютно спокойно» призвал относиться спокойно к отставке кабинета министров. В интервью «Первому каналу» он заявил, что такое случается «во всем мире».

«К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране», — приводит слова Медведева РИА «Новости». Экс-премьер добавил, что в последние годы отставка кабмина была не частым явлением в нашей стране, но «тем не менее, это совершенно обычное событие»!.

Бывший премьер также подчеркнул, что президент страны и председатель правительства всегда обсуждают не только назначение министров, формирование правительства, но также и его отставку.

15 января после послания президента РФ Владимира Путиина Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в отставку. Путин подписал соответствующий документ, а затем внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя кабмина, напоминает RT. Позже Медведев пожелал удачи новому кабмину и премьеру Михаилу Мишустину. Он отметил, что эта работа «требует максимальной отдачи» и всегда «очень критично оценивается людьми».