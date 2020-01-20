Художник с Урала попал в британскую книгу о граффити наравне с Бэнкси

Художник Илья Мозги (слева) попал в британский альманах Фото: Александр Мамаев

Уральский уличный художник Илья Мозги стал героем британского альманаха Street art Саймона Армстронга. На страницы книги вошла его работа Noterday, которая была реализована в проекте «Вспомни завтра» в 2015 году в петербургском «Музее стрит-арта».

«Я познакомился с Саймоном во время портфолио-превью проекта „Немосква“ в 2018 году. Мы пообщались, ему понравились мои работы, и он попросил выслать ему снимок Noterday, чтобы добавить в свой альманах по стрит-арту», — рассказал «URA.RU» Илья Мозги.

Работа, попавшая в книгу — это размышления художника о завтрашнем дне и цикличности времени. Илья Мозги переработал слово «yesterday», заменив слово «yes» на слово «no».

«Да» означает шаг вперед и развитие, а «нет» говорит о том, что ничего не меняется изо дня в день, из года в год. Завтра и вчера уже стерлось, есть сегодня и ничего больше», — пояснил художник.

На 176 страницах альманаха работа Ильи Мозги соседствует с граффити таких современных звезд стри-арта, как Шепард Фейри, Бэнкси, Мисс Ван и другими. В альманахе Армстронг прослеживает эволюцию граффити от истоков — с 1960-х годов — до нашего времени.