Во вторник в селе Балтым Свердловской области произошла перестрелка, в результате которой один молодой человек был госпитализирован с ранением в голову. По данным местного портала, стрелявший является сыном предпринимателя, однако подтверждений этому пока нет.
«Пострадавший заступился за своего брата, но через некоторое время к нему приехал в компании с отцом тот самый нападавший и начал стрелять», — сообщает портал «8 район». Пострадавший молодой человек, как отмечается, был доставлен в больницу с ранением головы.
Стрелявший якобы является сыном владельца продуктового магазина. Подтверждений этому нет. В полиции журналистам факт стрельбы подтвердили. «Между двумя молодыми людьми произошла словесная ссора, которая перешла в огнестрельный конфликт. Один молодой человек выстрелил из травматического оружия в другого», — пояснили «Верхнепышминском» отделе МВД.