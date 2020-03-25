24 марта 2020

Под Екатеринбургом сын бизнесмена устроил разборки со стрельбой. Есть пострадавший

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Пострадавший доставлен в больницу с ранением головыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник в селе Балтым Свердловской области произошла перестрелка, в результате которой один молодой человек был госпитализирован с ранением в голову. По данным местного портала, стрелявший является сыном предпринимателя, однако подтверждений этому пока нет.

«Пострадавший заступился за своего брата, но через некоторое время к нему приехал в компании с отцом тот самый нападавший и начал стрелять», — сообщает портал «8 район». Пострадавший молодой человек, как отмечается, был доставлен в больницу с ранением головы.

Стрелявший якобы является сыном владельца продуктового магазина. Подтверждений этому нет. В полиции журналистам факт стрельбы подтвердили. «Между двумя молодыми людьми произошла словесная ссора, которая перешла в огнестрельный конфликт. Один молодой человек выстрелил из травматического оружия в другого», — пояснили «Верхнепышминском» отделе МВД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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