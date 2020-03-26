В Госдуме предложили снабжать пожилых россиян товарами первой необходимости

Стоимость эпидемнабора составит три тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России на время пандемии коронавируса может появиться эпидемнабор со всем необходимым для помощи гражданам старше 65 лет, инвалидам и пациентам с хроническими заболеваниями. Такую меру помощи предложил Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев, направив соответствующее обращение мэру Москвы Сергею Собянину.

Депутат уверен, что такие наборы помогут гражданам, которым рекомендовано не выходить из дома во время пандемии. «Наборы обойдутся примерно в три тысячи рублей, а их доставкой могли бы заняться волонтеры», — пишет «Известия». Согласно инициативе, финансировать проект можно из расходных статей региональных бюджетов, которые направлены на обеспечение соблюдения прав граждан в условиях ЧС. В пресс-службе мэрии изданию заявили, что над таким предложением уже работают, однако подробностей пока нет.

Ранее Собянин обязал соблюдать домашний режим всех москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Эти люди также получат разовую материальную помощь размером четыре тысячи рублей.

Собянин также рекомендовал ввести такой карантин и в других регионах, напоминает RT. В Московской области поддержали такую идею, граждане старше 65 лет получат выплату в три тысячи рублей, напоминает телеканал 360. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также призвал пожилых людей не выходить из дома.