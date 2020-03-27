Сбербанк начал банкротство крупного торгового центра, принадлежащего югорскому олигарху

Сбербанк занял жесткую позицию в отношении югорского предпринимателя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сбербанк инициировал процедуру банкротства компании «Комплекс-КА», владеющей торговым центром «Агора», ее учредителем является известный в Югре предприниматель Андрей Копайгора. Информацию о введении процедуры наблюдения подтвердили в пресс-службе банка.

У Сбербанка финансовые претензии есть к другому активу Копайгоры — заводу «Элкап». Они составляют порядка 97 миллионов рублей. Фирма, владеющая торговым центром «Агора», выступала поручителем по кредиту и теперь рискует пойти с молотка. «Вопрос о реализации имущества ООО „Комплекс-КА“ и порядке продажи площадей торгового центра „Агора“ в настоящее время заемщиком с банком не обсуждается и будет решаться в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)», — заявили в пресс-службе уральского банка Сбербанка.

Там также добавили, что введение процедуры наблюдения никаким образом не сказывается на повседневной работе торгового центра, доступе арендаторов и посетителей. Сам Копайгора заявил URA.RU, что он занят и не может прокомментировать эту ситуацию.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Агора» представляет собой перспективный для продажи актив. «Выставляться на аукцион в случае принятия такого решения торговый центр будет по стоимости ниже рыночной, что может быть интересно кому-то из девелоперов. Сбербанку достанутся деньги, не выплаченные за кредит. Все, что сверху, уйдет „Комплексу-КА“. Но торговый центр перейдет другому владельцу», — выдвинул версию инсайдер.

Ранее URA.RU уже сообщало о трениях между Сбербанком и Копайгорой из-за невыплаченного кредита. Предприниматель заявлял, что намерен урегулировать эту ситуацию в досудебном порядке, однако сделать это ему так и не удалось.