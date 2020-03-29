В России прогнозируют дефицит приборов, способных «видеть» заразившихся коронавирусом

Цена на хороший тепловизор может достигать полумиллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Список дефицитных товаров в условиях распространения коронавируса в России пополнил тепловизор — устройство для дистанционного определения температуры тела, повышение которой может указывать на наличие Covid-19 у человека. Об этом рассказал первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

«Что на рынке объем тепловизоров очень малый. Это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас», — заявил он в интервью радио Sputnik. Он отметил, что таких приборов не хватит на всех желающих его приобрести. При этом стоить хороший тепловизор может 300-500 тысяч рублей.

По мнению специалиста, тепловизоры являются товаром стратегического значения и поставлять их нужно не всем подряд, а только в места большого скопления людей. При этом государству следует изъять их из продажи и раздать по целевому назначению, отмечает Андриевский.

По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1265 зараженных коронавирусом, семь человек скончались.