29 марта 2020
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Из-за коронавируса в ХМАО робот продает мороженое. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Электронный продавец мороженого разговаривает с покупателямиФото: скриншот khantymansiysk_life в Instagram
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Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийске в торговом центре появился робот для бесконтактной продажи мороженого. Об этом пишут городские паблики в социальных сетях.

«Он [робот] шутит и предлагает попробовать десерт пяти вкусов», — сообщает паблик khantymansiysk_life в Instagram. После оплаты, которую можно произвести как наличными, так и по карте, автомат наливает мороженое в одноразовую креманку.

Связаться с владельцем автомата корреспонденту URA.RU не удалось. Руководитель ассоциации бизнес-тренеров и консультантов ХМАО Полина Лебедева считает, что появление таких технических новинок — это тренд, связанный с эпидемией коронавируса. «Сейчас, в принципе, югорские предприятия ищут максимально бесконтактные способы ведения бизнеса. Дело здесь не в модном слове — инновация, а в реальном выживании. Весь общепит придумывает, как сейчас бесконтактно производить и продавать, потому что у малого бизнеса нет подушки безопасности перестоять карантин», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за эпидемии коронавируса в Югре введен режим повышенной готовности. Ограничения коснулись и сферы торговли, до 5 апреля закрыты все предприятия общепита, помимо тех, что работают в формате службы доставки или приготовления блюд на вынос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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