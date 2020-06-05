ВОЗ изменила мнение об использовании масок

ВОЗ рекомендует здоровым людям надевать маски в общественном транспорте и магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения изменила мнение о пользе медицинских масок. Теперь говорит, что носить их рекомендуется всем, даже здоровым людям, но в определенных случаях. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинские маски, когда наблюдается ускоренное „активное массовое распространение“ коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на Гебрейесуса. Маску, по его словам, следует надевать в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.

Ранее ВОЗ воздерживалась от рекомендаций всеобщего ношения масок, а в апреле сообщала, что здоровым людям их стоит надевать в редких случаях — только в толпе или при контакте с больным.

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