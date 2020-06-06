Сегодня, 6 июня, — 178-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 88-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 6 924 065 случаев заражения (+41 790 за день). Жертвами COVID-19 стали уже 400 699 пациентов (+ 952), выздороветь удалось 3 375 152 (+40 582).
Мировым лидером по числу зараженных остаются США — 1 967 343 (+1 635 за день). На втором месте расположилась Бразилия — 646 006. Россия находится на третьей позиции в этом рейтинге. По данным стопкоронавирус.рф, в стране диагноз подтвердился у 458 689 граждан (+8 855 за сутки), 5 725 из них скончались (+197).
Когда изобретут средство от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить программы развития геномных центров страны. В них должны будут включить создание лекарств для профилактики коронавирусной инфекции. Помимо этого, центры геномных исследований должны будут заниматься
Ситуация в России
Пока в мире еще не изобретена вакцина от коронавируса, российские власти задумались о вакцинации населения страны от другой болезни. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа в этом году пройдет уже в августе. Ранние сроки объясняются опасностью возникновения второй волны COVID-19, несмотря на то, что с ним стало легче бороться. В России зарегистрировали уже второй препарат для лечения инфекции. «Левилимаб» показан тяжелым пациентам с избыточной воспалительной реакции организма на внедрение вируса.
Выйти из режима самоизоляции хочет и президент РФ Владимир Путин. Во время общения с деятелями культуры, глава государства отметил, что отменять ограничения нужно «осознанно, спокойно, но
Тем временем в Татарстане местные власти услышали советы вирусологов и
Ситуация в мире
Бразилия, которая находится на втором месте в мире по числу заболевших, также задумалась о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Раньше этим грозился президент США Дональд Трамп. Лидер Бразилии Жаир Болсонару призвал организацию работать
А в американском штате Калифорния уже готовятся к возобновлению съемок новых кинопродуктов. В канцелярии губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома
Мнения экспертов
Врач и телеведущий Александр Мясников нашел новую и
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