Жертвами коронавируса в мире стали больше 400 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 июня, — 178-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 88-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 6 924 065 случаев заражения (+41 790 за день). Жертвами COVID-19 стали уже 400 699 пациентов (+ 952), выздороветь удалось 3 375 152 (+40 582).

Мировым лидером по числу зараженных остаются США — 1 967 343 (+1 635 за день). На втором месте расположилась Бразилия — 646 006. Россия находится на третьей позиции в этом рейтинге. По данным стопкоронавирус.рф, в стране диагноз подтвердился у 458 689 граждан (+8 855 за сутки), 5 725 из них скончались (+197).

Когда изобретут средство от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить программы развития геномных центров страны. В них должны будут включить создание лекарств для профилактики коронавирусной инфекции. Помимо этого, центры геномных исследований должны будут заниматься разработкой вакцин от COVID-19 .

Ситуация в России

Пока в мире еще не изобретена вакцина от коронавируса, российские власти задумались о вакцинации населения страны от другой болезни. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа в этом году пройдет уже в августе. Ранние сроки объясняются опасностью возникновения второй волны COVID-19, несмотря на то, что с ним стало легче бороться. В России зарегистрировали уже второй препарат для лечения инфекции. «Левилимаб» показан тяжелым пациентам с избыточной воспалительной реакции организма на внедрение вируса.

Выйти из режима самоизоляции хочет и президент РФ Владимир Путин. Во время общения с деятелями культуры, глава государства отметил, что отменять ограничения нужно «осознанно, спокойно, но как можно быстрее ». При этом Путин предостерег артистов от преждевременных концертов. По его словам, артист может потерять свою профессию на всю оставшуюся жизнь из-за последствий коронавируса. «Чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно», — сказал Путин.

Тем временем в Татарстане местные власти услышали советы вирусологов и отменили масочный режим на улице . Однако местным жителям все равно придется надевать средства защиты в закрытых помещениях. Но в Дагестане ситуация с распространением инфекции остается напряженной. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко признал, что регион пока далек от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни .

Ситуация в мире

Бразилия, которая находится на втором месте в мире по числу заболевших, также задумалась о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Раньше этим грозился президент США Дональд Трамп. Лидер Бразилии Жаир Болсонару призвал организацию работать без идеологической подоплеки .

А в американском штате Калифорния уже готовятся к возобновлению съемок новых кинопродуктов. В канцелярии губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома ориентируются на 12 июня . А во Франции уже открыты для посещения Версальский дворец , дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты и парк с фонтанами.

Мнения экспертов

Врач и телеведущий Александр Мясников нашел новую и неожиданную причину заражения коронавирусом — стресс . По мнению доктора Мясникова, в ходе эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганное животное болело чаще своих сородичей, которые не подвергались стрессу.