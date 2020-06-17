Уральский футболист назвал Гитлера сильным политиком

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25-летний Андрей Панюков — нападающий екатеринбургского клуба «Урал». Как уточняет « Федеральное агентство новостей» , футболист перешел в «Урал» из питерского «Зенита» за один миллион евро. Также Панюков выступал за столичное «Динамо» и некоторые европейские клубы.

Также форвард «Урала» положительно оценил советского вождя Иосифа Сталина. По мнению футболиста, он повлиял на ход Великой Отечественной войны и привел СССР к победе.

«Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком» — цитирует футболиста Lenta.ru. Панюков добавил, что Гитлер был психически нездоров и его сгубила ненависть к евреям.

Нападающий футбольного клуба «Урал» Андрей Панюков поделился мнением об Адольфе Гитлере. После прочтения книги нацистского лидера «Моя борьба» спортсмен из Екатеринбурга назвал его сильным политиком.

Нападающий «Урала» считает, что Адольфа Гитлера сгубила ненависть к евреям Фото: Анна Майорова © URA.RU

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