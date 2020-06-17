Уральский футболист назвал Гитлера сильным политиком

Нападающий футбольного клуба «Урал» Андрей Панюков поделился мнением об Адольфе Гитлере. После прочтения книги нацистского лидера «Моя борьба» спортсмен из Екатеринбурга назвал его сильным политиком.
«Нельзя не признать, что он был очень сильным политиком» — цитирует футболиста Lenta.ru. Панюков добавил, что Гитлер был психически нездоров и его сгубила ненависть к евреям.
Также форвард «Урала» положительно оценил советского вождя Иосифа Сталина. По мнению футболиста, он повлиял на ход Великой Отечественной войны и привел СССР к победе.
25-летний Андрей Панюков — нападающий екатеринбургского клуба «Урал». Как уточняет «
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