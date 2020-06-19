Михаил Плешаков уже попрощался со своими подчиненными, знают инсайдеры Фото: URA.RU

Михаил Плешаков покинул пост директора одной из крупнейших управляющих компаний Екатеринбурга — «ЖКХ Октябрьского района», сообщили источники URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседников агентства, на днях Плешаков попрощался со своими подчиненными. Как стало известно URA.RU, это решение не было добровольным — менеджера отправило в отставку руководство объединения, контролирующего коммунальный рынок Екатеринбурга.

«Руководство приняло решение, что Плешаков покидает управляющую компанию», — лаконично описал ситуацию инсайдер, не раскрыв причины такого решения. Сам Плешаков в разговоре с корреспондентом заявил, что будет готов озвучить свои дальнейшие планы на следующей неделе. Имя его преемника не раскрывается.

После того, как стало известно об отставке Плешакова, в мэрии Екатеринбурга начали распространяться слухи о том, что он, скорее всего, возглавит администрацию Октябрьского района. Однако в окружении статусных предпринимателей опровергли эту информацию. Плешаков назывался в числе претендентов на вакантный пост еще в начале весны. По словам инсайдера, экс-директора УК действительно рассматривали в числе претендентов на место Романа Рудометова, уволенного в феврале мэром Александром Высокинским.

УК «ЖКХ Октябрьского района» входит в топ-5 управляющих компаний города (на балансе предприятия находятся 386 жилых домов). Предыдущий финансовый год компания завершила с выручкой 1,5 миллиарда рублей и чистой прибылью в 1,6 миллиона. В 2018 году Михаил Плешаков участвовал в выборах в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России», но не попал в представительный орган.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.