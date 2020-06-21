Россиянам рассказали о последствиях летнего солнцестояния

Это связано с летним солнцестоянием, рассказал метереолог Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В воскресенье, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Это связано с летним солнцестоянием, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В этот день [летнего солнцестояния] солнце доходит до 23 градуса северной широты. На этой широте солнце перпендикулярно в полдень, затем оно начнет уходить к экватору», — рассказал метереолог ТАСС. Он отметил, что в этот день солнечные лучи являются самыми энергетически насыщенными.

Как объяснил руководитель Гидрометцентра, если бы не существовало перемещения теплых и холодных воздушных масс, в день летнего солнцестояния было самое активное прогревание подстилающей поверхности. Вильфанд отметил, что на климат данное явление влияния не окажет.

Ранее, напомним, сообщалось, что сразу в нескольких регионах России 21 июня можно будет увидеть кольцеобразное затмение Солнца. В прошлый раз подобное затмение наблюдали в 2002 г., а следующее прогнозируют в 2039 г.

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