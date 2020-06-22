Коронавирус появился в Китае задолго до пандемии

Коронавирус появился в Китае задолго до нынешней пандемии. Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, инфекция начала циркулировать с августа 2019 года.
«Ученые сделали предварительный вывод о том, что коронавирус начал циркулировать в Китае еще в августе прошлого года», — пишет «МК» со ссылкой на CNN.
Специалисты изучили данные о парковках у больниц Уханя и поисковые запросы китайских пользователей за прошлый год. Выяснилось, что в конце лета 2019 года парковки были заполнены гораздо больше, чем в 2018 году. Так, два года назад у больниц Уханя парковалась в среднем 171 машина. Спустя год их количество увеличилось на 90%.
Кроме того, поисковые запросы «кашель» и «диарея» стали лидерами в китайском поисковом сервисе Baidu. А это, как напоминают ученые, являются симптомами коронавируса.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.