21 июня 2020

Коронавирус появился в Китае задолго до пандемии

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Коронавирусная инфекция начала циркулировать с августа 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус появился в Китае задолго до нынешней пандемии. Ученые из Гарвардского университета пришли к выводу, инфекция начала циркулировать с августа 2019 года.

«Ученые сделали предварительный вывод о том, что коронавирус начал циркулировать в Китае еще в августе прошлого года», — пишет «МК» со ссылкой на CNN.

Специалисты изучили данные о парковках у больниц Уханя и поисковые запросы китайских пользователей за прошлый год. Выяснилось, что в конце лета 2019 года парковки были заполнены гораздо больше, чем в 2018 году. Так, два года назад у больниц Уханя парковалась в среднем 171 машина. Спустя год их количество увеличилось на 90%.

Кроме того, поисковые запросы «кашель» и «диарея» стали лидерами в китайском поисковом сервисе Baidu. А это, как напоминают ученые, являются симптомами коронавируса.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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