Россияне, уехавшие за границу и раздающие интервью, «пошли по скользкому пути» и променяли свою Родину на «коврижки и печеньки». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Релоканты, которые уехали, раздают интервью, делают все для того, чтобы ослабить страну. Они пошли по скользкому пути, променяв свою Родину на коврижки, на эти печеньки», — заявил Володин. Его заявление опубликовано в его telegram-канале.
Ранее Вячеслав Володин предупреждал сбежавших из России звезд, что их не встретят «с распростертыми объятиями» по возвращении из-за рубежа. По его словам, в нашей стране им не стоит предоставлять возможность работать на госслужбе или в госкомпаниях. Его слова передает RT.
