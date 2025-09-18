Эксперты призвали БРИКС создать суверенный искусственный интеллект

Страны БРИКС должны создать суверенный искусственный интеллект (ИИ), чтобы контролировать будущее. Такой вывод сделали участники Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) на Форуме о будущем городов БРИКС, который прошел 17 сентября в Москве.
«ИИ не нейтрален. В том числе — в сфере фактчекинга. Его опасности требуют суверенных ИИ для контролируемого будущего. Мир БРИКС и все государства, желающие к нему присоединиться, должны создать свои суверенные ИИ», — заявил президент «Института 1717» Эммануэль Леруа, представлявший GFCN. Его слова передали в пресс-службе Ассоциации, документ есть в распоряжении URA.RU.
Эксперт отметил важность создания суверенных ИИ-систем, которые будут учитывать культурные особенности разных стран и обеспечивать защиту данных. По словам эксперта, развитие таких технологий позволит сохранить рабочие места и повысить информационную безопасность государств.
Также на сессии «Правда 2.0. Как выжить в эпоху фейков, ботов и цифрового колдовства» эксперты обсудили дилемму между внедрением новых технологий и сохранением доверия аудитории. По мнению кандидата наук в области международного права, эксперт GFCN из Португалии Александра Геррейро, журналистика и фактчекинг должны оставаться критическими и строиться на поиске ответов, несмотря на развитие искусственного интеллекта. «Именно умение задавать вопросы — это то, на что ИИ не способен без человека», — сказал он.
Global Fact-Checking Network объединяет специалистов и организации по всему миру. Ассоциация была создана в 2025 году агентством ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией. Сейчас с GFCN сотрудничают более 100 журналистов, расследователей и организаций из 48 стран.
