Силуанов призвал не переборщить с плановым охлаждением экономики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наша страна находится во времени планового охлаждения экономики, заявил Силуанов
Наша страна находится во времени планового охлаждения экономики, заявил Силуанов Фото:

Во время планового охлаждения экономики главное — не переборщить. Также нужно найти решить вопрос снижения инфляции и роста реальных доходов населения. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сейчас наша страна находится в таком времени — планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить», — заявил Силуанов во время своего выступления на Мосфинфоруме. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что нужно решить вопрос снижения инфляции и роста реальных доходов населения.

Ранее, 15 сентября 2025 года, президент Владимир Путин на совещании в Кремле выразил недовольство темпами экономического роста и поручил правительству и Центробанку обеспечить ускорение ВВП, не допуская при этом перегрева или чрезмерного охлаждения экономики. Он подчеркнул важность одновременного сдерживания инфляции и выполнения социальных обязательств, а также необходимости перенастройки экономической политики для достижения баланса между стабильностью и развитием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время планового охлаждения экономики главное — не переборщить. Также нужно найти решить вопрос снижения инфляции и роста реальных доходов населения. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Сейчас наша страна находится в таком времени — планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить», — заявил Силуанов во время своего выступления на Мосфинфоруме. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что нужно решить вопрос снижения инфляции и роста реальных доходов населения. Ранее, 15 сентября 2025 года, президент Владимир Путин на совещании в Кремле выразил недовольство темпами экономического роста и поручил правительству и Центробанку обеспечить ускорение ВВП, не допуская при этом перегрева или чрезмерного охлаждения экономики. Он подчеркнул важность одновременного сдерживания инфляции и выполнения социальных обязательств, а также необходимости перенастройки экономической политики для достижения баланса между стабильностью и развитием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...