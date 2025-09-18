Силуанов призвал не переборщить с плановым охлаждением экономики

Во время планового охлаждения экономики главное — не переборщить. Также нужно найти решить вопрос снижения инфляции и роста реальных доходов населения. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Сейчас наша страна находится в таком времени — планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить», — заявил Силуанов во время своего выступления на Мосфинфоруме. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что нужно решить вопрос снижения инфляции и роста реальных доходов населения.
Ранее, 15 сентября 2025 года, президент Владимир Путин на совещании в Кремле выразил недовольство темпами экономического роста и поручил правительству и Центробанку обеспечить ускорение ВВП, не допуская при этом перегрева или чрезмерного охлаждения экономики. Он подчеркнул важность одновременного сдерживания инфляции и выполнения социальных обязательств, а также необходимости перенастройки экономической политики для достижения баланса между стабильностью и развитием.
