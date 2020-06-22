Парень Насти Тропицель заявил, что пообщался с ней после смерти

«Контактер» рассказал молодому человеку Тропицель, что девушка осознала свою смерть в момент аварии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Возлюбленный 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель, которая погибла в ДТП на Бали, рассказал, что смог пообщаться с девушкой после ее смерти. Молодой человек по имени Виктор заявил, что сделал это через посредника — «контактера», который якобы умеет говорить с мертвыми.

«Что говорит контактер, что чувствую я сейчас: она действительно рядом и будет здесь еще три дня, и потом еще 40 дней», — сообщил Виктор в своем Instagram. Он добавил, что медиум посоветовал ему не страдать и не убиваться горем, поскольку «это не то, что нужно для души» погибшей.

По словам Виктора, контактер также передал ему, что девушка почувствовала свою смерть в момент ДТП. При этом ей было нисколько не страшно. Кроме того, девушка не хотела вызвать своей гибелью «столько негативного информационного шума», следует из сообщения посредника.

Молодой человек Тропицель отметил, что верит контактеру, потому что тот «будто говорит ее словами» и в точности передает события, происходящие перед смертью девушки. Так, из слов умершей посредник якобы узнал, что Виктор и Анастасия собирались ехать на пляж.

Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня. Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве, напоминает агентство Nation News. Ее молодой человек ехал рядом с ней на другом мотоцикле и не пострадал. Ранее он заявил, что девушка не нарушала правила и не превышала скорость.

Фото: Instagram @viktoradjan

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