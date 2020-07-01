30 июня 2020
29 июня 2020

В ХМАО назвали лидеров по явке на голосовании

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование за поправки в конституцию 2020, г. Пермь, выборы, урна, голосование
Жители ХМАО активно идут на избирательные участки в последний день голосования по Конституции Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы являются лидерами по явке на голосовании в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, отвечающий за организацию проведения плебисцита.

«В Ханты-Мансийске явка составила 84,16 процента, в Нефтеюганском районе 82,19 процента, а в Белоярском районе 79,70», — прокомментировал инсайдер. Он также отметил, что меньше всего избирателей проголосовало в Радужном 38,58 процента и в Сургуте — 34 процента. Общая явка по Югре на 12 часов дня составила 53,05 процента.

Источник URA.RU в мэрии Сургута отметил, что в крупнейшем городе ХМАО 1 июля голосование идет активно, с 8 утра и до полудня пришло на избирательные участки больше десяти тысяч человек. «Это порядка четырех процентов, а избирательные участки будут работать до восьми вечера. Так что сегодня ожидается хорошая явка», — констатировал собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидают всплеска на голосовании по обновлению Конституции. Из-за эпидемии коронавируса на участках для голосования усилены меры безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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