В ХМАО назвали лидеров по явке на голосовании

Ханты-Мансийск, Нефтеюганский и Белоярский районы являются лидерами по явке на голосовании в ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, отвечающий за организацию проведения плебисцита.
«В Ханты-Мансийске явка составила 84,16 процента, в Нефтеюганском районе 82,19 процента, а в Белоярском районе 79,70», — прокомментировал инсайдер. Он также отметил, что меньше всего избирателей проголосовало в Радужном 38,58 процента и в Сургуте — 34 процента. Общая явка по Югре на 12 часов дня составила 53,05 процента.
Источник URA.RU в мэрии Сургута отметил, что в крупнейшем городе ХМАО 1 июля голосование идет активно, с 8 утра и до полудня пришло на избирательные участки больше десяти тысяч человек. «Это порядка четырех процентов, а избирательные участки будут работать до восьми вечера. Так что сегодня ожидается хорошая явка», — констатировал собеседник URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидают всплеска на голосовании по обновлению Конституции. Из-за эпидемии коронавируса на участках для голосования усилены меры безопасности.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «