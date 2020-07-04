Разрешенную скорость на платных трассах увеличат до 150 км в час

На некоторых платных дорогах можно будет ехать быстрее, не нарушая правил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Максимальную разрешенную скорость на трассах М-11« Нева», М-4« Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) могут увеличить до 150 километров в час. С таким заявлением выступил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч», — цитирует его РИА «Новости». В частности, на трассе М-11 максимальная скорость сейчас составляет 130 километров в час.

Отвечая на вопрос, на каких платных трассах кроме ЦКАДа скоростный лимит планируют увеличить до 150 километров в час, Петушенко назвал дороги М-11 «Нева» и М-4 «Дон». До этого Петушенко называл стоимость проезда по ЦКАД. Она составит 2,5 рубля за километр, передает RT.

Ранее Петушенко заявил, что в «Автодоре» думают о размещении бессрочных облигаций. Их сумму глава госкомпании не раскрыл, но отметил, что в России требуется 400 внебюджетных миллиардов рублей до 2024 года. О внебюджетном финансировании говорил и президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.