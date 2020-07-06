В ВОЗ не уверены в эффективности лекарства от коронавируса

«Ремдесивир» не способствует снижению смертности от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может однозначно рекомендовать «Ремдесивир», как эффективное лекарство против COVID-19, испытания препарата продолжаются. Об этом заявила главный научный сотрудник всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

«Вторая фаза начнется примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени», — рассказала она РИА «Новости». Сваминатан отметила, что на сегодняшний день ВОЗ не дает рекомендаций по «Ремдесивиру». Она подчеркнула, что препарат не способствует снижению смертности.

По ее словам, ВОЗ определит, какие новые лекарства смогут принять участие во второй фазе испытаний. Сваминатан рассказала, что больше шансов у препаратов на основе мононуклеарных антител, которые уже проходят тесты на безопасность.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ заявила, что обнадеживающие результаты против новой коронавирусной инфекции на тестировании показал только один противовирусной препарат — «Ремдесивир», пишут argumenti.ru. По ее словам, это лекарство показало себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности. Изначально препарат разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, но его эффективность не смогли доказать. Вместе с «Ремдесивиром» тестировали «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Ритонавир». Они оказались не эффективными.

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