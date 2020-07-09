Николай Цуканов заявил, что поддержит кандидатуры врачей, которых регион представит к награждению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники свердловских медицинских учреждений, которые борются с коронавирусом, не получили наград от Владимира Путина, так как региональные власти не подготовили необходимые документы, заявил полпред Николай Цуканов.

«Те, кто находился на передовой в борьбе с коронавирусом, «должны быть отмечены, в том числе и государственными наградами. Региональные власти должны представить наиболее достойных. Хотя, по большому счету, достойны все, — заявил Цуканов. — Есть поручение Президента по данному вопросу [о награждении], и я поддержу представленных к наградам».

Медики получили от Президента Владимира Путина ордена Пирогова, медали Луки Крымского и грамоты в День медицинского работника. Специальными указами были отмечены сотни медиков, при этом врачей Свердловской области не наградили орденами или медалями, а грамоты получили только четыре специалиста — главврач ЦГКБ № 24 Екатеринбурга Алексей Малинкин, главврач ЦГКБ № 3 Екатеринбурга Антон Старков, заместитель главврача ГКБ № 40 Екатеринбурга Наталия Бацкалевич и заведующий отделением инфекционного корпуса 40-й больницы Дмитрий Бельский.

Источник в региональном минздраве объяснил задержку с предоставлением информации тем, что ведомство отправило пакет данных для награждения, не предоставив необходимые справки и полные паспортные данные.

Ранее замгубернатора Павел Креков отмечал, что врачи региона получат награды: «Это не первый и не последний указ, связанный с награждением медицинских работников. Уверяю вас, что будут награжденные, не один и не два. Такого рода документов будет выходить несколько, и нас в первую очередь будет интересовать то, что связано с исходом кампании по COVID-19».