В России к осени может закрыться четверть всех торговых центров

Торговые центры закроются, если правительство не позволит им отсрочить выплаты по налогам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К осени могут закрыться 25% российских торговых центров, так как не смогут выплатить налоги после отмены моратория на взыскание задолженностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

«Отрасль в целом не имеет этих денег [на оплату долгов по НДС] и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — говорят в ведомстве. РСТЦ отмечает, что мораторий на взыскание долгов закончился 1 июля. Совет уже попросил правительство перенести сроки оплаты на 2021 год.

В РСТЦ напомнили, что торговые центры не получили субсидий или компенсаций от государства. При этом продажи пока так и не восстановились, а деньги платить уже надо. Ведомство призвало спасти отрасль, которая обеспечивает более 25% оборота розничной торговли в стране. Если отсрочки не случится, общее количество налогов с торговых центров составит около 95 миллиардов рублей, объяснили в совете.

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