Житель Владивостока сел в тюрьму за призывы к смене власти

Суд Приморского края приговорил жителя Владивостока к 6,5 годам лишения свободы в колонии. Он обвиняется в публичных призывах к насильственной смене власти в России, а также в оправдании теракта, совершенного Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов РФ). Это следует из судебных материалов.
«Гражданин Карабалин <…> разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений. В них содержались призывы к смене режима правления и государственной власти в РФ. Также он разместил материал, оправдывающий действий Треповой», — говорится в судебных данных. С ним ознакомились журналисты РИА Новости. Уточняется, что Карабалин 1994 года рождения.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, злоумышленнику запрещено публиковать заметки в интернете в течение 4,5 лет.
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