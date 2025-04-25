Житель Владивостока сел в тюрьму за призывы к смене власти

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По решению суда, житель Владивостока отправится в колонию на 6,5 лет
По решению суда, житель Владивостока отправится в колонию на 6,5 лет Фото:

Суд Приморского края приговорил жителя Владивостока к 6,5 годам лишения свободы в колонии. Он обвиняется в публичных призывах к насильственной смене власти в России, а также в оправдании теракта, совершенного Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов РФ). Это следует из судебных материалов. 

«Гражданин Карабалин <…> разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений. В них содержались призывы к смене режима правления и государственной власти в РФ. Также он разместил материал, оправдывающий действий Треповой», — говорится в судебных данных. С ним ознакомились журналисты РИА Новости. Уточняется, что Карабалин 1994 года рождения. 

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, злоумышленнику запрещено публиковать заметки в интернете в течение 4,5 лет. 

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Суд Приморского края приговорил жителя Владивостока к 6,5 годам лишения свободы в колонии. Он обвиняется в публичных призывах к насильственной смене власти в России, а также в оправдании теракта, совершенного Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов РФ). Это следует из судебных материалов.  «Гражданин Карабалин <…> разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений. В них содержались призывы к смене режима правления и государственной власти в РФ. Также он разместил материал, оправдывающий действий Треповой», — говорится в судебных данных. С ним ознакомились журналисты РИА Новости. Уточняется, что Карабалин 1994 года рождения.  Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, злоумышленнику запрещено публиковать заметки в интернете в течение 4,5 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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